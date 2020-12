Carlsen, So e Nakamura em alta na fase regular do Airthings Masters

A primeira fase do Airthings Masters, o segundo dos dez torneios que integram o Grand Chess Tour online, terminou com a vitória de Magnus Carlsen, com os mesmos pontos (6,5) dos norte-americanos Wesley So e Hikaru Nakamura.

Num torneio em que o número de resultados decisivos foi muito inferior ao que é habitual em provas em ritmo rápido - neste caso as partidas eram disputadas com 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos de incremento por cada lance efectuado -, prevaleceu o pragmatismo, com os jogadores a procurarem não correr riscos, para garantir um lugar entre os oito primeiros dos 12 participantes, e evitar a eliminação.

O próprio Carlsen, o campeão mundial, terminou esta primeira fase com nove empates, alcançando apenas duas vitórias, contra o russo Dubov e Nakamura.

A última ronda foi a mais animada, com o russo Grischuk a permitir o volte-face e a perder com o francês Lagrave, caindo para a 10.ª posição, o indiano Harikrishna a não conseguir derrotar o azerbaijano Radjabov, terminando no 9.º lugar, enquanto o holandês Giri, 11.º, também dizia adeus à prova ao perder com Nakamura. O espanhol David Anton, que já não poderia evitar a eliminação, despediu-se com uma boa vitória sobre o arménio Levon Aronian.

Nos encontros dos quartos-de-final, disputados à melhor de dois matchs de 4 partidas, vão estar frente a frente Carlsen e Dubov, So e Lagrave, Nakamura e Aronian, Radjabov e Nepomniachtchi.