O que significa ser feliz? A resposta depende do sítio onde se vive

Afinal, o que significa ser feliz? E isso pode ser mesmo medido com um teste universal? Uma equipa internacional de cientistas fez dois testes diferentes – um com o ponto de vista ocidental e outro com o oriental – a mais de 15 mil pessoas de 63 países, incluindo Portugal. Este mês, na revista científica PLOS ONE, o grupo revelou que, embora cada teste fosse mais adequado conforme o país e o contexto cultural, os dois tiveram resultados semelhantes. Mas, através das diferenças observadas nos testes, este trabalho acabou confirmar mais uma vez: o significado de felicidade varia, em grande parte, com sítio no mundo onde a pessoa vive e do contexto cultural.