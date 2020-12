Tempestade na Madeira: Dois dias depois, ainda há casas sem água e uma montanha de entulho para limpar

Foram mais de 30 horas a chover. Começou no final da noite do dia 24, intensificou-se durante a madrugada e prolongou-se pelo dia de Natal. Mais de 30 horas de chuva ininterrupta, com trovões, vento forte, e uma montanha que se foi desfazendo, aqui e acolá, em derrocadas que desviaram cursos de água, abateram estradas, interromperam caminhos, entraram por casas adentro.