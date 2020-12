Dez razões para que 2020 não seja um ano para esquecer

A chegada de uma pandemia ensombrou o virar da década e fez com que o mundo enfrentasse um período negro. Mas também houve uns vislumbres de luz: no mesmo ano em que ouvimos falar pela primeira vez do SARS-CoV-2, desenvolveu-se uma vacina em tempo recorde. Foi um ano de conquistas no desporto português e um ano de intensa produção científica. O P2 seleccionou dez momentos positivos de 2020.