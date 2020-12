Mais 63 mortes e 1577 novos casos em Portugal. Recuperaram mais 3075 pessoas

Número de novos casos é mais alto do que o registado no dia anterior, mas é o segundo mais baixo em mais de dois meses. Internamentos voltam a aumentar, mas diminuiu o número de infectados em unidades de cuidados intensivos. Número de casos activos também desceu: há agora 68.208.

Portugal registou mais 63 mortes por covid-19 e 1577 novos casos de infecção no sábado, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo. O número de vítimas mortais sobe assim para 6619 e o total de infectados ascende a 394.573 desde o início da pandemia.

O número de novos casos é mais alto do que o registado no dia anterior (1214 novos casos no dia de Natal, menos 363 do que os deste sábado), mas continua a ser um valor mais em linha com os valores diários de Outubro – os valores dos últimos dois dias são os mais baixos desde 13 de Outubro, quando foram reportados 1208 novos casos – do que com os que têm sido a norma durante as últimas semanas: no domingo passado o boletim dava conta de mais 3334 infecções identificadas.

Ainda que se tenha vindo a verificar uma redução do número de novos contágios, os dados destes dois dias podem ser explicados, em parte, pela época de Natal, durante a qual o número de testes realizados terá sido menor.

O relatório de situação actualizado indica que há 2870 pessoas internadas, mais 80 do que no dia anterior, sendo que 504 estão nos cuidados intensivos (menos nove).

Há mais 3075 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 319.746. Excluindo estes casos e os óbitos, há 68.208 casos activos em Portugal, menos 1561 do que no dia anterior.

A maior parte das infecções foram identificadas na região Norte (717), com Lisboa e Vale do Tejo a ser responsável por 464 dos novos casos. As duas regiões contabilizam 75% dos novos casos notificados no boletim desta terça-feira (1181 dos 1577), assim como 75% das mortes (47 das 63).

Lisboa e Vale do Tejo somou 24 mortes, seguida da região Norte, com 23, da região Centro, com 11, do Algarve, com quatro, e da Madeira, com uma morte a lamentar no sábado.

A taxa de letalidade global da doença está agora em 1,68%, subindo para 10,2% no caso de doentes com 70 ou mais anos. Neste grupo etário encontram-se 88% das vítimas mortais (5829 das 6619).

A região Norte continua a ser a que soma maior número de vítimas mortais e casos, com 3083 óbitos e 202.585 infecções registadas desde o início da pandemia. Em Lisboa e Vale do Tejo foram identificadas até agora 2299 mortes em 127.177 casos de infecção.

Na região Centro, onde se registaram no sábado mais 279 casos, contabiliza-se um total de 945 mortes e 44.319 infecções. De resto, o Algarve soma 7112 casos (mais 38) e 65 mortes e o Alentejo 10.245 infecções (mais 32) e 194 mortes.

A Madeira, onde já foi identificada a nova estirpe do coronavírus detectada no Reino Unido, somou no sábado 37 novos casos, contabilizando 1442 casos e 12 mortes. Os Açores registam 1693 infecções (mais 10 nas últimas 24 horas) e 21 mortes.