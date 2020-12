Deputado Fernando Paulo Ferreira é o candidato do PS em Vila Franca de Xira

Fernando Paulo Ferreira, presidente da Assembleia Municipal e deputado à Assembleia da República, vai ser o candidato do PS à presidência da Câmara de Vila Franca de Xira nas eleições de 2021. A decisão foi tomada na última quarta-feira pela comissão política concelhia do Partido Socialista, numa votação em que Fernando Paulo Ferreira recolheu 81 por cento dos 52 votos expressos.

Foto Fernando Paulo Ferreira DR

Depois do recente anúncio da decisão do actual presidente da câmara, Alberto Mesquita, de não voltar a concorrer, a concelhia socialista já revelara que a decisão sobre o futuro candidato seria tomada poucos dias antes do Natal. Fernando Paulo Ferreira tem 47 anos e já desempenhou funções de vice-presidente da autarquia vila-franquense em dois mandatos, nas presidências de Maria da Luz Rosinha e de Alberto Mesquita. Jurista de formação e com uma pós-graduação em Cidades Sustentáveis, integra comissões parlamentares nas áreas do ambiente, ordenamento do território, administração pública, descentralização e poder local.

“Este foi o primeiro momento do reafirmar do projecto do PS para o concelho de Vila Franca de Xira. Apresentar-nos-emos às próximas eleições honrando o legado dos presidentes Maria da Luz Rosinha e Alberto Mesquita. Pretendemos renovar a confiança e vencer 2021”, afirma Paulo Afonso, presidente da concelhia do PS de Vila Franca.

Nas autárquicas de Outubro de 2017, o PS venceu as eleições para a Câmara de Vila Franca de Xira com 39,06% dos votos, seguido pela CDU (30,45%) e pela coligação liderada pelo PSD (13,36%). Alberto Mesquita, autarca com 72 anos e eleito da câmara vila-franquense desde 1994, anunciou, no dia 14, a sua decisão de não concorrer a um terceiro mandato, afirmando que entende que é o momento de fechar um ciclo na sua vida e de se dedicar mais à família. O concelho de Vila Franca de Xira tem cerca de 114 mil eleitores inscritos.