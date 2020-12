Um pequeno passo de gigante

1. Talvez não haja nada de mais simbólico do valor da União para os seus 450 milhões de cidadãos do que este momento. Nos 27 Estados-membros, independentemente da sua riqueza, da sua dimensão, da sua economia, da sua história, da sua cultura, vão ser hoje aplicadas as primeiras vacinas contra a Covid-19 (A Alemanha, Hungria e Eslovénia acabaram por antecipar o calendário acordado). Os critérios escolhidos a nível nacional são igualmente muito semelhantes: para além dos profissionais de saúde, primeiro estão os mais frágeis. As imagens falarão por si. Hão-de preencher ao longo do dia os programas das televisões. Vão permitir palavras entusiásticas dos responsáveis políticos. Ursula von der Leyen será o rosto tranquilo deste “milagre”, simbolizando a instituição europeia que tem como dever fundamental garantir o interesse comum. A Europa exultará de orgulho, mesmo que sejam apenas simbólicas as doses que hoje começam a ser inoculadas. Mesmo que o processo seja lento e haja ainda dúvidas sobre o abastecimento necessário para atingir rapidamente em cada país os números que garantem a imunidade de grupo. Como sempre, a realidade tem duas faces.