Um guia para as vacinas da covid-19

A primeira vacina da história

O médico testou a sua hipótese ao inocular o filho do seu jardineiro (James Phipps) com material recolhido em erupções cutâneas de varíola bovina numa ordenhadora (Sarah Nelmes). O rapaz teve uma forma suave de varíola bovina e depressa recuperou. Mais tarde, o médico inoculou-lhe material contaminado com varíola humana, mas o rapaz não desenvolveu a doença. Tinha criado defesas contra o vírus da varíola humana. Inventava-se assim a primeira vacina – há mais de 220 anos. A palavra “vacina” vem de “vaca” em latim (“ vacca ”).

É uma substância que tem o objectivo de enganar o sistema imunitário, levando a crer que está perante um agente infeccioso real. As células imunitárias identificam essa substância da vacina como perigosa e desencadeiam uma resposta de protecção, à semelhança do que acontece quando o corpo humano é invadido por um agente patogénico. Numa vacina o que se faz é simular essa invasão, para induzir o sistema imunitário a criar uma resposta dirigida a esse invasor, sem que ele realmente lá esteja nesse momento. O sistema imunitário tem assim tempo de preparar uma resposta específica e memorizá-la. No futuro, caso a pessoa vacinada seja realmente infectada, o sistema imunitário responderá com rapidez para a proteger da doença.

Métodos diferentes, o mesmo propósito

Os métodos para chegar a uma resposta imunitária induzida por uma vacina podem ser muito diferentes: os mais clássicos envolvem usar um agente patogénico inteiro (que está enfraquecido ou mesmo inactivado) ou subunidades desse agente patogénico (como uma das suas proteínas), injectando-os no corpo de uma pessoa. Os métodos mais novos envolvem usar um outro vírus (por exemplo, um adenovírus) como invólucro com informação genética do novo coronavírus lá dentro, ou o uso de gotículas minúsculas de gordura a encapsular as instruções genéticas de uma das proteínas do vírus. Com essas instruções, as nossas células passam a fabricar um pedaço do SARS-Cov-2 que induz uma resposta imunitária.