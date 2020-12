Covid-19: as imagens do primeiro dia de vacinação em Portugal

E ao fim de dez meses de pandemia, chegou a vacina. Portugal arrancou este domingo com a vacinação contra a covid-19, naquele que foi descrito pelo primeiro-ministro, António Costa, como um "dia de alento e esperança".

O primeiro português a ser vacinado, pelas 10h deste domingo, no Porto, foi António Sarmento, director do serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João. Pouco depois, em Lisboa, chegava a vez do médico do serviço de Medicina Interna do Hospital de Curry Cabral, Fernando Nolasco, de 68 anos.

As vacinas das BioNTech-Pfizer foram administradas este domingo no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e também no Lisboa Central. Estas imagens mostram um pouco do primeiro dia de vacinação em Portugal.