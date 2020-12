Liverpool perde pontos em casa pela primeira vez na Premier League

Um golo sofrido a dez minutos do apito final, da autoria de Semi Ajayi impediu o Liverpool de vencer, neste domingo, o “aflito" West Bromwich Albion, depois de Sadio Mané ter inaugurado o marcador para os “reds” ainda no primeiro tempo. A equipa de Jurgen Klopp ficou-se, assim, pelo empate a um golo perante o penúltimo da classificação e fica à mercê dos rivais do Everton, que em caso de triunfo alcançam os campeões em título no topo da tabela. Foi a primeira vez esta temporada que Liverpool deixou fugir pontos em Anfield.

Com uma entrada em jogo forte, o Liverpool colocou os "baggies" sob pressão e foi sem surpresa que chegou à vantagem à passagem do minuto 12, quando o senegalês Sadio Mané concluiu com classe (parando no peito e rematando de primeira sem deixar a bola cair no chão) um passe longo de Joel Matip.

Apesar de ter tido mais algumas oportunidades para dilatar a vantagem, o Liverpool não foi capaz de o fazer e, no segundo tempo, o West Bromwich surgiu em campo com outra atitude e Karlan Grant esteve muito perto de empatar, não fosse a defesa de Alisson Becker.

Mas a oito minutos dos 90 o guarda-redes brasileiro nada pôde fazer para impedir que o cabeceamento do nigeriano Ajayi entrasse na baliza dos “reds”, após cruzamento de Matheus Pereira.

Mais cedo, o Leeds de Hélder Costa (suplente) venceu o Burnley com um penálti logo aos cinco minutos, convertido por Patrick Bamford: é 11.º com 20 pontos, enquanto o adversário é 17.º com 13, mas menos um jogo.

No outro jogo do dia, registou-se um empate a duas boas (2-2) entre o West Ham e o Brighton, que deixa os anfitriões em 10.º com 22 pontos e os visitantes em 16.º com 13.