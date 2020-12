Duelo de portugueses na Liga inglesa acaba sem vencedores

Nuno Espírito Santo e José Mourinho “empataram-se” neste domingo no duelo de treinadores portugueses na Liga inglesa de futebol, com o Wolverhampton e o Tottenham a terminar 1-1, em desafio da 15.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

A igualdade, que Fábio Silva podia ter desfeito aos 90+5, não tivesse cabeceado mal nas costas de Dier e na “cara” de Lloris, foi mais lisonjeira para o Tottenham, que tirando o golo praticamente não incomodou Rui Patrício.

Ainda assim, os forasteiros adiantaram-se logo aos 57 segundos, na ressaca de um canto em que a bola sobrou para a entrada da área, onde surgiu o francês Tanguy Ndombélé a rematar forte.

Com sete portugueses no onze inicial - Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Podence, Pedro Neto e Fábio Silva, com Vitinha entrar já nos descontos - o Wolverhampton teve mais bola e mais oportunidades, mas faltou-lhe maior acutilância para derrubar mais cedo a bem organizada defesa dos “spurs”.

Depois de várias situações para igualar - aos 46’ o VAR analisou lance entre Dier e Fábio Silva na área, mas não sancionou penálti - o empate surgiria de canto.

Aos 86 minutos, Pedro Neto, dos mais inconformados, cobrou a bola parada e o médio marroquino Romain Saiss surgiu a antecipar-se à defesa e, ao primeiro poste, a desviar para o 1-1 final.

O Tottenham, que vinha de duas derrotas no campeonato, é quinto com 26 pontos, a seis do líder Liverpool, enquanto o Wolverhampton, que vinha também de um desaire, é 11.º com 21.