Cristiano Ronaldo considerado o “Jogador do Século” no Dubai

O internacional português foi distinguido com o galardão nos Globe Soccer Awards. Robert Lewandowski foi considerado o “jogador do ano”.

Pela 12.ª vez, a Associação de Empresários de Jogadores de Futebol (EFAA) e a Associação de Clubes Europeus (ECA) atribuíram os Globe Soccer Awards numa cerimónia que teve como palco o edifício Burj Khalifa, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Este ano, a organização do evento distinguiu pela primeira vez aqueles que considera, até ao momento, os “melhores do século” e Cristiano Ronaldo venceu a concorrência de Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho Gaúcho.

Tal como aconteceu há dez dias no “The Best”, prémio atribuído pela FIFA ao melhor jogador de 2019-20, Robert Lewandowski foi considerado o “Melhor do Ano”. Ronaldo tinha conquistado o troféu por seis vezes (2011, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), mas o polaco desta vez levou a melhor e venceu o prémio relativo a 2020.

Nas restantes categorias, havia mais dois portugueses com possibilidades de receberem distinções e Jorge Mendes foi considerado o “Empresário do Século”. O agente de Cristiano Ronaldo levou a melhor sobre Mino Raiola, empresário de Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba, e Giovanni Branchini, que tem trabalhado com Pep Guardiola.

Já José Mourinho, concorria com Alex Ferguson, Pep Guardiola e Zinedine Zidane ao prémio de “Treinador do Século”, mas o vencedor foi Guardiola. O galardão de “Clube do Século” também foi para Espanha e foi entregue ao Real Madrid - Al Ahly, Barcelona e Bayern eram as outras hipóteses.

Nas restantes distinções, Hansi Flick, técnico do Bayern Munique, conquistou o prémio de “Treinador do Ano”, enquanto a equipa bávara treinada por Flick, que ganhou a Liga dos Campeões, foi considerada a “Equipa do Ano”.