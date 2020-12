Um pós-Natal com frio (e alguma chuva)

Chuva chegará ao Norte e Centro já este domingo e ao resto do país na segunda. Frio vai continuar, mas abranda com a chegada da chuva. Há dez distritos sob aviso amarelo até às 9h de domingo por causa das baixas temperaturas.

O frio que marcou a véspera e o dia de Natal vai prolongar-se os próximos dias, com as temperaturas mínimas a oscilar entre os -3 graus Celsius em Bragança e os 7 graus em Faro e as máximas entre os 5 na Guarda e os 14 em Faro e Sagres neste sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a noite de 26 um tempo frio e seco, com céu geralmente limpo, vento forte, um acentuado arrefecimento nocturno e formação de geada.

A chuva (que não marcou presença durante o Natal) voltará este domingo, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros em todas as regiões do país.

Para este domingo, no Norte e Centro do país, o IPMA prevê tempo frio com céu pouco nublado ou limpo (tornando-se gradualmente muito nublado de norte para sul a partir do início da manhã), períodos de chuva fraca no Minho ao início do dia, que se estenderão às restantes regiões até ao final do dia, aumentando também de intensidade. Está prevista também a queda de neve acima de 1400/1600 metros de altitude na região Norte até meio da tarde. Existirá ainda vento fraco, formação de gelo e geada, em especial no interior, e uma pequena descida da temperatura mínima na região Centro.

Na região Sul, o tempo estará frio e o céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado no Alentejo e no litoral oeste a partir do meio da tarde. No Alentejo existe a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir do final da tarde. O vento estará em geral fraco, mas atenção à formação de geada, em especial no interior, e à pequena descida da temperatura mínima, que também está prevista.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da tarde. Há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir do final da tarde e o vento está em geral fraco. Verificar-se-á uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o cenário é semelhante: céu pouco nublado, tornando-se muito nublado a partir do início da manhã, períodos de chuva fraca a partir do meio da manhã, que se tornarão mais frequentes a partir da tarde, aumentando de intensidade no final do dia, e ainda vento fraco.

No que diz respeito ao tempo frio, estão sob aviso amarelo até às 9h de domingo os distritos de Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Vila Real e Viseu. Os distritos de Castelo Branco e a Guarda estão ambos sob aviso amarelo também por causa de neve, entre as 18h de domingo e as 9h de segunda-feira.

Neste domingo, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os -3 em Bragança e os 5 memFaro e as máximas entre os 6 na Guarda e os 14 em Faro, Sagres, Lisboa e Santarém. Viana do Castelo, Braga e Porto podem chegar aos 13 graus, Beja e Castelo Branco aos 11 e Viseu e Bragança aos 9 graus.

Início de semana com chuva

Para esta segunda-feira está previsto céu muito nublado, gradualmente com abertas de norte para sul, períodos de chuva passando a aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada nas regiões Norte e Centro e ainda vento franco.

Poderá ocorrer queda de neve acima de 800/1000 metros de altitude na região Norte e acima de 1000/1200 metros na região Centro e há possibilidade de formação de gelo em alguns locais do Norte e Centro.

Prevê-se também a subida da temperatura mínima, que será acentuada em alguns locais. Para o início da semana, o IPMA prevê que as mínimas oscilem entre os 2 graus Celsius na Guarda e em Bragança e os 10 em Sines e Sagres e as máximas entre os 7 graus em Bragança e os 15 em Setúbal, Sines, Sagres e Faro. Porto, Braga, Viana do Castelo, Coimbra e Leiria poderão chegar aos 12 graus e Aveiro, Beja e Évora aos 13.

Agitação marítima aumenta na segunda-feira

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo vão estar segunda-feira sob aviso laranja por causa da agitação marítima, avisa o IPMA.

Em cinco dos sete distritos referenciados no site do IPMA o aviso laranja vigora entre as 00h de segunda-feira e as 11h de terça-feira. São eles Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viana do Castelo, distritos de Portugal continental nos quais o IPMA aponta para ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 12 a 14 metros de altura máxima.

Já em Leiria e Lisboa, o aviso laranja por causa da agitação marítima, com ondas de noroeste com cinco a 13 metros de altura, vigora entre as 6h de segunda-feira e as 11h de terça-feira.

Paralelamente a agência espanhola de meteorologia dá conta que de que a tempestade Bela, agora localizada sobre a Islândia, se intensificou nas últimas horas e os seus efeitos poder-se-ão fazer a partir de domingo e até quarta-feira na Península Ibérica e nas Ilhas Baleares.