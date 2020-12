Depois do “marco histórico” da entrega, primeira vacina será dada no Hospital de São João, no Porto

Três dias, três actos simbólicos: chegada a Portugal das primeiras doses de vacinas neste sábado será seguida da primeira vacinação dos profissionais de Saúde no Porto, em Coimbra e em Lisboa e da entrega de mais 70.200 doses na segunda-feira, dia 28.

Depois de ter descrito a chegada a Portugal neste sábado das primeiras 9750 vacinas contra a covid-19 como “um marco histórico”, a ministra da Saúde, Marta Temido, estará domingo de manhã no Hospital de São João, no Porto, onde será vacinada a primeira pessoa, como confirmou o gabinete de imprensa do Ministério da Saúde.

Este centro hospitalar prevê vacinar dois mil profissionais no domingo. Para isso, terá 25 postos de vacinação contra a covid-19 e “uma larga equipa de enfermeiros” dedicada à operação, segundo disse uma fonte hospitalar à agência Lusa. “Será uma operação muito complexa e exigente, que durará cerca de 10 horas [das 10h às 20h], acrescentou a mesma fonte. A vacina é voluntária e gratuita para toda a população.

Nestes primeiros dias, a atenção está centrada na imunização de todos os profissionais afectos a unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermédios, de transplantes e de serviços de urgências que queiram ser vacinados, afirmou neste sábado Marta Temido. Em geral, estes profissionais “optaram por dizer que sim, que querem ser vacinados”, acrescentou.

O processo de vacinação vai decorrer em três fases e os cidadãos terão que dar o “seu consentimento esclarecido” depois de serem informados sobre as precauções, as contra-indicações e a possibilidade de surgirem reacções adversas, como o PÚBLICO escreveu no início de Dezembro.

Os profissionais de saúde serão vacinados na primeira fase, após a qual serão as pessoas que residem em lares ou internadas em cuidados continuados bem como os mais de 400 mil doentes crónicos com mais de 50 anos. De acordo com a calendarização prevista, a população não incluída nos grupos de risco deverá começar a ser vacinada em Julho de 2021.

Marta Temido qualificou a distribuição das primeiras vacinas como “uma janela de esperança” no contexto da pandemia embora admitindo que este era ainda “um combate muito difícil" para travar.

Depois de acompanhar o início do plano de vacinação contra a covid-19, a ministra segue para o Centro Hospitalar Universitário do Porto.​ Mais tarde meio do dia, realiza-se também em Coimbra a vacinação dos profissionais de Saúde do Centro Hospitalar Universitário, na presença da ministra.

Entrega na Madeira e nos Açores

Na segunda-feira, dia em que é esperada a entrega de mais 70.200 doses da vacina, algumas delas directamente nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, será a vez do Hospital de Santa Maria (Lisboa Norte) e do Hospital Curry Cabral (Lisboa Central) receberem Marta Temido — neste último está igualmente previsto para este domingo o começo das acções de vacinação.

As primeiras doses entraram em Portugal por Vilar Formoso, concelho de Almeida, e foram transportadas, neste sábado, até um armazém onde foram armazenadas as primeiras vacinas que começarão a ser distribuídas pelos hospitais.

O primeiro-ministro, António Costa congratulou-se pelo “extraordinário esforço da Ciência” e “a coordenação exemplar da União Europeia” nesta operação que permitiu a chegada a vários países em simultâneo da primeira vacina da BioNTech-​Pfizer.

Na mensagem partilhada na rede social Twitter, António Costa alertou, porém, para a necessidade de serem mantidas todas as medidas de prevenção dos contágios actualmente adoptadas. “Ainda não saímos do túnel. Por isso ainda é cedo para baixar a guarda e relaxar nas medidas de protecção”, sublinhou António Costa, ainda em isolamento profiláctico na residência oficial de São Bento, em Lisboa.