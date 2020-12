Covid-19: Dia de Natal com registo mais baixo de novos contágios dos últimos 74 dias

Desde 13 de Outubro que o número de novos casos não era tão baixo. No entanto este registo pode ser explicado, em parte, pelo menor número de testes realizado por ocasião do Natal.

O boletim diário da Direcção-Geral de Saúde deste sábado dá conta de 1214 novos casos da covid-19 em Portugal, atingindo um total de 392.996 ​casos desde o início da pandemia.

Há registo de mais 78 mortes, a grande parte registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (32) e na região Norte (30). No total, desde o início da pandemia já morreram em Portugal 6556 pessoas com covid-19.

Este número de novos casos corresponde a um crescimento de 0,3%. Olhando para os dados históricos, há 74 dias que o número de novos casos não era tão baixo, tendo esse registo sido apontado a 13 de Outubro (com 1208 novos casos). Este número baixo pode ser explicado, em parte, pelo menor número de testes realizado por ocasião do Natal.

Recuperados estão mais 1545 pessoas e, assim, o número de casos activos volta a diminuir: são agora 79.769 (menos 409 casos do que ontem).

Há ainda a registar uma ligeira subida no que toca ao número de internados, são mais 36, totalizando um total de 2790. Em cuidados intensivos estão mais nove pessoas, elevando o total para 513.

Este sábado acaba também por ser marcado pela chegada as primeiras 9750 doses da vacina contra a covid-19 a Portugal. A vacinação arranca já amanhã de acordo com o plano estabelecido e divulgado pelo Governo.