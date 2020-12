TC fecha lista oficial a Belém na segunda. Debates podem ir além do previsto

Os debates televisivos entre os candidatos a Belém podem ir além do plano inicial fechado entre os canais generalistas. RTP trabalha com plano inicial mas espera lista oficial do Constitucional. Marcelo marca frente-a-frente com Tino de Rans.

O Tribunal Constitucional (TC) confirma na segunda-feira quem são os candidatos na corrida a Belém, uma data no calendário de preparação das presidenciais que poderá levar a um aumento do número de debates transmitidos pelos canais de televisão generalistas e cabo.

Antes da confirmação do TC e do sorteio da ordem pela qual os candidatos aparecem no boletim de voto que será entregue a 24 de Janeiro, RTP, SIC e TVI acordaram fazer 15 debates no formato frente-a-frente e um debate com todos os candidatos às eleições que está marcado para 12 de Janeiro na estação pública — haverá outro nas rádios.

No entanto, este modelo não contempla todos os nove candidatos às eleições que entregaram no TC o número de assinaturas suficiente e que aguardam por segunda-feira para verem a sua candidatura tornada oficial. De fora fica, por exemplo, como avançou o Diário de Notícias, o candidato Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans. Embora seja líder do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar), este partido não tem assento parlamentar, critério seguido pelas televisões nos frente-a-frente que se realizam antes da campanha oficial. No entanto, esta não é a primeira vez que Tino de Rans concorre a Belém e em 2016 conseguiu cerca de 152 mil votos, a poucos votos do candidato do PCP Edgar Silva.

O tema tem gerado polémica nas redes sociais. No entanto, para já, não há nota oficial de qualquer mudança. Ainda assim, podem surgir afinações. O PÚBLICO sabe que na estação pública por agora trabalha-se com o plano fechado com a SIC e a TVI. E sem boletim oficial com a lista dos candidatos que for afixada no Palácio Ratton, qualquer alteração é vista como prematura. Embora se espere para ver a lista que sai do TC, há sempre a considerar que já está previsto um debate com todos os candidatos para 12 de Janeiro.

No entanto, estará desenhar-se já uma solução alternativa para incluir nos debates televisivos os três candidatos que não são apoiados por partidos com assento parlamentar, mas fora dos canais generalistas e noticiosos. Segundo o Observador, Marcelo Rebelo de Sousa já fechou uma data — 20 de Janeiro — para fazer um frente-a-frente com Tino de Rans no Porto Canal. Uma data que vai além do calendário de debates nas televisões generalistas, que têm o primeiro frente-a-frente marcado para 2 de Janeiro na RTP 1, entre Marcelo Rebelo de Sousa e Marisa Matias, e os dois últimos para 9 de Janeiro, entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes, na RTP 1, e entre Marisa Matias e Tiago Mayan Gonçalves, na SIC Notícias. O jornal digital adianta ainda que Marcelo aceita também debater com Eduardo Baptista — o outro candidato que se deslocou ao Tribunal Constitucional, no dia 23 de Dezembro, para entregar assinaturas.