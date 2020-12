Só Passos une a direita. Mas unir a direita não basta

Pedro Passos Coelho aproveitou um discurso em homenagem a Alfredo da Silva para proferir meia-dúzia de considerações sobre as aflições da pátria e a incompetência do nosso Governo. Passos falou com meridiano desassombro e clareza, e disse coisas sensatas e acertadas. Mas o mais relevante da aparição não foi aquilo que o ex-primeiro-ministro disse. Foi o impacto que gerou a simples circunstância de ter falado. Especialmente o impacto na direita, que recebeu Passos com aplausos, lamentos de orfandade e suspiros de saudade.