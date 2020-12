Um Natal triste

Com cerca de 87 Primaveras, a não ser na Segunda Guerra Mundial, que terminou em 2 de Setembro de 1945, tinha eu 11 “anitos”, nunca passei por um Natal tão triste. Mas a vida, o tempo, os anos, ensinaram-me que “a vida é imprevisível e excitante, porque ninguém sabe exactamente o que vai acontecer amanhã”. Como acima escrevo, ela, a vida, é imprevisível – espero, aliás esperamos todos, que o próximo 2021, pelo Natal, seja feliz, e sobretudo sem esta pandemia que tem vindo a destruir o mundo em que vivemos. Mas há uma coisa que esta pandemia não pode destruir, as nossas crianças. Para elas, como o foi para mim aos 11 “anitos”, os brinquedos, o carinho dos nossos pais, superam todas as pandemias, Ainda ontem, os “filhotes” dos meus vizinhos “daqui do lado”, onde resido (…), tiveram a simpatia de baterem à minha porta e de me darem uma enorme prenda de Natal: os seus sorrisos! Estes, com pandemia ou não, dão alegria e força de viver, principalmente aos mais “jovens” como eu!

Tomaz Albuquerque, Lisboa

A cidade, o campo e a caça

A propósito do programa do dia 22/12/2020 à noite na TVI 24, venho responder ao caçador Miguel Sousa Tavares. Devo dizer que comungo de muitas opiniões do cidadão MST e que entendi os seus comentários iniciais sobre a caça e a incredibilidade quanto ao que aconteceu na quinta da Torre Bela. Mas fiquei espantada quando ele fez coro com o presidente da Federação Portuguesa de Caça quanto à incapacidade das “pessoas da cidade” de perceberem a Natureza e a vida no campo (ao contrário dos caçadores, que comungam com a Natureza…), tendo usado esse argumento presunçoso para menosprezar a mensagem do deputado do PAN. Sou da cidade (nasci e vivo em Lisboa), mas aprecio muitíssimo a Natureza, as tarefas agrícolas e o modo de vida no “campo”, partilhando esse gosto com muitos amigos. No Cercal do Alentejo aprendi a desfolhar o milho mas também a esfolar coelhos e depenar galinhas com as minhas tias (para nossa alimentação), tudo experiências interessantes na altura. Mas uma matança de porco foi traumática, quando percebi que esses animais sentem o que lhes está a acontecer e debatem-se para se libertarem… tal como seres humanos em idêntica situação. Não entendo como é possível gostar da Natureza e ao mesmo tempo, por hobby e mero lazer, matar seres vivos, sejam eles aves, peixes ou mamíferos. (…) E os seres vivos estão entre as coisas mais admiráveis que podemos encontrar e avistar durante um passeio no “campo”.

Cristina Anjinho Viegas, Lisboa

Ao redor do presépio

Durante anos a fio, um presépio de linhas estilizadas, em aço, obra de artistas locais, fez a pacífica alegria dos habitantes e visitantes de Castro Verde. O abandono e posterior destruição desta obra de arte, propriedade do município, e a sua substituição por um presépio convencional, de certo mau-gosto, com o beneplácito do pároco local, é um episódio triste, mas teve um epílogo feliz: um grupo de cidadãos deitou mãos à tarefa, angariou fundos e recriou o conjunto original. As palavras pouco cordatas com que o responsável pela paróquia causticou a iniciativa fazem pensar, pelo maniqueísmo que delas transcende. Será que os não-católicos, tal como ele os concebe, ficam excluídos do mistério do Natal? (…)

Maria José Sequeira, Aljustrel

Candidato a PR?

Garantiu o senhor André Ventura, em 8 de Fevereiro deste ano, no PÚBLICO, quando anunciou que também se queria candidatar a PR – ele vai a todas –, que iria manter-se deputado na Assembleia da Republica “com a mesma intensidade e a mesma garra”. Como em tantas outras ocasiões em que se diz e se desdiz, agora pediu para que “guardem aí o meu lugar que eu vou ali e já venho”. Prefiro – apesar de tudo – o senhor José Manuel Coelho, que também foi deputado, neste caso na Madeira, por acaso também candidato a Presidente da República em 2011, que prometeu, por outras razões, é certo, despir-se em pleno plenário da Assembleia regional. Mas este cumpriu e despiu-se. Que palhaçada.

José Rebelo, Caparica

PÚBLICO Errou

Na edição da passada quarta-feira, 23 de Dezembro, foi publicado um texto relativo à colecção “Beethoven – 250 anos”, erradamente assinado por Rui Vieira Nery. Ao musicólogo e aos leitores, as nossas desculpas.