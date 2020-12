Ritmo de vacinação em Israel surpreende, Hungria, Eslováquia e Alemanha já começaram a vacinar

Ser vacinado às 4h da manhã? Ou dentro do próprio automóvel num centro drive-through? Israel e o Reino Unido estão a tentar acelerar os seus programas de vacinação, sobretudo depois da identificação de uma nova variante do SARS-CoV-2, o vírus que provoca a covid-19, que se pensa poder ser transmitida com mais facilidade.

