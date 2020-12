As histórias de Soajo à volta do fiadeiro

“A alegria delas é estar no meio da serra.” São muito autónomas, as cachenas, pelagem cor de palha ou acerejada, pele grossa e macia, focinho negro e pestanas sempre escuras. Na Primavera, se o pastor se descuidar, deslocam-se sozinhas ao alto da serra e no Outono, com o pasto a escassear, descem às inverneiras sem que alguém as guie. A alegria delas é também a alegria de Catito. São dos bovinos mais pequenos do mundo. São “cabreiras”, diz-nos António Cerqueira — procuram o pasto no meio das fragas, onde só as cabras chegam —, e “meigas”, apesar de coabitarem com os lobos no alto da serra de Soajo. “Temos uma alcateia ali onde está aquele manto de nevoeiro e outra no sopé da serra”, aponta, usando o cachimbo.