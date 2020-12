Douro41: Os grandes prazeres do Douro encontram-se em Castelo de Paiva

O bilhete de boas-vindas passou a fazer muito mais sentido no final da estadia. “Tenham em conta que podem não querer ir embora”, anunciava o pedaço de papel deixado no quarto com vista panorâmica para o rio que corre ali mesmo à beira. O Douro dos mil encantos e dos incontornáveis sabores. A meio caminho entre o Porto e o Douro Vinhateiro, no município de Castelo de Paiva, há um local (mais um) que lhe presta uma vénia. O Douro41 Hotel & Spa foi buscar a sua identidade ao rio, exaltando as suas vivências e sabores, desde a nascente, na província de Sória (Espanha), até à Foz. E faz questão de manter os hóspedes em permanente contacto visual com o Douro.