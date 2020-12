O fim da refinaria. “Fundo da UE não pode servir para comprar o desemprego das pessoas”

Numa sexta-feira, os trabalhadores da refinaria da Galp, em Matosinhos, como é habitual em todos os anos por esta altura, recebiam o cabaz de Natal da empresa. Dois dias depois, a uma segunda-feira, através de comunicado da CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ficam a saber que aquele presente estaria “envenenado”. Sem falar directamente com os funcionários e sem apresentar alternativas, a administração da Petrogal anunciava que as operações de refinação passarão a estar concentradas em Sines a partir de 2021.