Chelsea ofereceu uma prenda ao Arsenal no Boxing Day

A cerca de mês e meio de jogar no Estádio da Luz na Liga Europa, o Arsenal recebeu uma generosa prenda do Chelsea no Boxing Day, a tradicional jornada da Premier League após o Natal. Sem qualquer vitória na liga inglesa desde 1 de Novembro e a apenas três pontos de zona de despromoção, os “gunners” aproveitaram a habitual inconsistência do Chelsea e, com uma vitória por 3-1, garantiram um importante balão de oxigénio que vai permitir ao espanhol Mikel Arteta trabalhar com menos pressão nas próximas semanas.

Com apenas dois pontos conquistados nas últimas sete jornadas da Premier League, o derby contra o Chelsea parecia chegar na pior altura para o Arsenal, mas a eficácia da formação de Arteta acabou por realçar as debilidades da equipa treinada por Frank Lampard, que tem oscilado entre o excelente e medíocre: após um ciclo de nove jornadas sem perder, os “blues” somam três derrotas nas últimas quatro rondas.

Com Cédric no banco, o Arsenal mostrou grande eficiência nas bolas paradas e ao intervalo já vencia por 2-0: Lacazette marcou de penálti; Xhaka fez um bom golo de livre directo.

Para a segunda parte, Lampard abdicou de Kovacic e Werner, e o Chelsea surgiu melhor. No entanto, o Arsenal soube defender-se e, aos 56’, um grande golo de Bukayo Saka (fica a dúvida se o internacional inglês queria cruzar ou rematar) deu ainda mais tranquilidade ao Arsenal.

Depois de Abraham reduzir aos 85’, Jorginho ainda teve a oportunidade de colocar a diferença num golo, mas Leno defendeu um penálti de Jorginho e garantiu os três precisos pontos para Arteta.