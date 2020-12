Bodø/Glimt, o campeão que veio do muito frio

É a primeira equipa acima do Círculo Polar Ártico a conquistar o título na Noruega. Fê-lo com mais de 100 golos marcados e até já vendeu um dos seus melhores jogadores ao AC Milan.

Até ao fim do ano, as temperaturas em Bodø, pequena localidade da Noruega com menos de 50 mil habitantes, nunca estarão acima dos zero graus centígrados. Localizada a norte do Círculo Polar Ártico, a quase 1200 quilómetros da capital Oslo, não é uma cidade de acesso fácil. Tem um pequeno aeroporto que só recebe rotas nacionais, e qualquer viagem por terra desde Oslo até à cidade não dura menos de 16 horas. Apesar da temperatura e da geografia, é aqui que mora a melhor equipa de futebol da Noruega. O Bodø/Glimt não se limitou a ser campeão pela primeira vez na história de 104 anos. Foi campeão com estilo. Foi muito (mesmo muito) melhor que os outros.