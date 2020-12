Benfica com mais dois casos positivos de covid no plantel

O defesa brasileiro Jardel e o avançado português Gonçalo Ramos, ambos futebolistas do Benfica, testaram positivo ao novo coronavírus, anunciou neste sábado o clube, sem indicar mais pormenores.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detectados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no Futebol Profissional. O defesa-central Jardel e o avançado Gonçalo Ramos testaram positivo ao novo coronavírus”, pode ler-se na curta nota publicada pelo clube.

Durante a semana, também testaram positivo ao novo coronavírus o médio Pizzi e o diretor-geral Tiago Pinto.

Devido ao resultado positivo, Pizzi falhou o jogo da Supertaça frente ao FC Porto, que os “encarnados” perderam por 2-0, no qual Jardel não saiu do banco, e Gonçalo Ramos ficou fora das escolhas do técnico Jorge Jesus.

Para além dos três jogadores do plantel de Jorge Jesus, também o assessor de imprensa dos benfiquistas, Nuno Farinha, está infectado com covid-19. Farinha acusou positivo na quarta-feira e já não viajou com a equipa para Aveiro, onde se disputou a Supertaça.

Jardel e Gonçalo Ramos estão desde quinta-feira em isolamento e estão fora das opções de Jorge Jesus pelo menos nos dois próximos jogos dos “encarnados”: com Portimonense, terça-feira, no Estádio da Luz, e frente ao Santa Clara, dia 3, em Ponta Delgada.

O plantel profissional do Benfica regressa neste sábado ao trabalho depois de dois dias de folga.