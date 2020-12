Andrade deixa de ser treinador da equipa feminina de futebol do Benfica

O treinador Luís Andrade deixou o comando da equipa feminina de futebol do Benfica, anunciou neste sábado o clube “encarnado”, que considera que “é chegado o momento de iniciar um novo ciclo já no arranque de 2021”.

Há um ano e meio à frente da equipa, Luís Andrade, que venceu a Supertaça em 2019, deixa as “águias” na segunda posição da Zona Sul do campeonato, a três pontos do Sporting, com quem sofreu a única derrota a nível interno.

Além desse desaire, o Benfica apenas perdeu dois encontros esta época, frente ao Chelsea nos 16 avos-de-final da Liga dos Campeões, na sua estreia na competição.

Em Janeiro, o Benfica vai disputar as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal da temporada 2019/20, adiadas pela pandemia de covid-19 e ambas frente ao Sporting de Braga.

O Benfica ainda não anunciou o sucessor de Luís Andrade.