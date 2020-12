GNR regista três mortos e 442 acidentes em dois dias da Operação Natal

Três pessoas morreram e 120 ficaram feridas, 13 das quais estão em estado grave, nos 442 acidentes de viação registados pela GNR desde o início da operação Natal-Ano Novo de 2020 na quarta-feira. Segundo fonte oficial da GNR, além dos três mortos foram registados 13 feridos graves e 107 feridos ligeiros.

Os militares da guarda detectaram ainda 71 infracções rodoviárias por excesso de álcool durante a condução, 1080 condutores em excesso de velocidade, 77 infracções por falta de uso do cinto de segurança e 119 por utilização indevida do telemóvel.

A GNR intensificou o patrulhamento rodoviário entre quarta-feira e 4 de Janeiro

Em contexto de pandemia, a GNR alerta os condutores para que se abstenham de acções, atitudes e comportamentos que poderão potenciar a propagação do novo coronavírus, devendo seguir e garantir o cumprimento das orientações da Direcção-Geral da Saúde.

Pede também que se cumpram as regras de circulação decorrentes dos normativos aprovados no âmbito do actual estado de emergência e que as pessoas mantenham o distanciamento físico.