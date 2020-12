Covid-19. Novos casos mantêm-se acima dos 4 mil. Norte ultrapassa 200 mil infecções desde início da pandemia

Portugal registou, no último dia, mais 65 mortes por covid-19 e 4146 novos casos de infecção por SARS-CoV-2, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde divulgado nesta sexta-feira. Desde 23 de Dezembro que os novos casos de infecção por SARS-CoV-2 se mantêm acima dos quatro mil em Portugal — apesar de se notar uma diminuição gradual. Também os internamentos têm vindo a diminuir desde 21 de Dezembro. A região Norte já ultrapassou os 200 mil casos desde o início da pandemia.

Os últimos dados oficiais dão conta, assim, de mais 2593 pessoas recuperadas (num total de 315.126 recuperados identificados desde o início da pandemia) e mais 1488 casos activos (num total de 70.178 casos activos). Este número é conseguido depois de subtraídos os casos recuperados e os óbitos ao número total de infecções.

No total, há 2754 pessoas internadas, 504 das quais a merecer cuidados intensivos — são menos 99 pessoas internadas em enfermaria e menos uma nos cuidados intensivos.

O país regista, desde o início da pandemia, 6478 óbitos (um número um pouco superior entre os homens) e 391.782 infecções confirmadas por SARS-CoV-2 (mais mulheres do que homens).

Norte ultrapassa 200 mil casos desde Março

O Norte foi a região do país que registou mais mortes (29) e mais novos casos (1697), no último dia, segundo dados do boletim da DGS. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com registo de mais 23 óbitos e mais 1463 novos casos. O Norte contabiliza, desde o início da pandemia, 3030 óbitos e 201.417 infecções confirmadas. Lisboa e Vale do Tejo 2243 mortes e 126.275 casos.

Na região Centro, houve mais dez mortes e 620 novos casos, sendo o total já acumulado de 926 óbitos e 43.892 infecções. No Alentejo, houve mais três mortes e 201 novos casos, sendo o total desde o início da pandemia de 183, no que se refere a óbitos, e 10.128 infecções já confirmadas. O Algarve não registou qualquer óbito no último dia, tendo-se verificado mais 125 infecções. Nesta zona do país, já morreram 64 pessoas por covid-19 e 7031 foram infectadas.

Nos Açores e na Madeira não houve, também, óbitos registados no último dia. Os Açores contabilizaram 29 novas infecções. O total, até à data, é de 21 óbitos e 1662 casos confirmados naquele arquipélago. Na Madeira, houve 11 novos casos. Desde o início da pandemia já se registaram 11 mortes e 1377 infecções.