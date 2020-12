O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano salienta que “a nova variante” do vírus encontrada no Reino Unido “pode ser até 70% mais transmissível do que as variantes que circulavam anteriormente” e por isso vai passar a exigir um teste negativo a todos os passageiros que chegarem ao território norte-americano vindos de um aeroporto britânico a partir de segunda-feira.