Madeira: chuva forte em Ponta Delgada provoca inundações e “uma dezena” de desalojados

As fortes chuvas que estão a cair no norte da Madeira, em particular no concelho de São Vicente, estão a provocar inundações em estradas e residências e já causou algumas derrocadas, revelou à Lusa o presidente da autarquia, José António Garcez.

“Há várias situações que estamos a acudir”, disse o autarca, adiantando que as zonas mais penalizadas são Ponta Delgada e Boaventura, onde já ocorreram transbordo de ribeiros, lamas e algumas derrocadas.

“[Houve] uma casa [desabitada] que ruiu devido a quantidade de água e uma dezena de moradores desalojados, uma vez que as habitações estão inundadas. Felizmente não temos feridos”, disse ao Diário de Notícias da Madeira o presidente da junta de Ponta Delgada, Miguel Freitas.

“Os desalojados vão ficar em casa de familiares e ou de vizinhos, mas vamos acompanhar todos os casos e se for necessário realojá-los noutro sítio, faremos”, garantiu Miguel Freitas.

O autarca fala numa situação “catastrófica” na zona norte da ilha. Há “estradas transformadas em ribeiras e casas inundadas”, disse. Vários ribeiros transbordaram, escreve aquele jornal regional, máquinas foram arrastadas pelas águas.

Segundo Miguel Freitas, as estradas da freguesia estão todas inundadas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram, por exemplo, um cemitério totalmente inundado.

As más condições atmosféricas também têm estado a atingir o concelho de Santana, onde uma derrocada condicionou o trânsito entre o Arco de São Jorge e as Cabanas.

Ao início da tarde desta sexta-feira, a Direcção Regional de Estradas emitiu um comunicado onde dava conta de várias estradas encerradas precisamente nas localidades de Ponta Delgada, Boaventura, Santana e São Jorge.

Tempo deverá melhorar esta noite

Trovoada, chuva e queda de granizo têm marcado o dia de Natal em grande parte da Madeira, exceptuando a ponta oeste da ilha.

O arquipélago está esta sexta-feira sob aviso amarelo para precipitação, mas o director do Observatório de Meteorologia da Madeira, Victor Prior, adiantou à Lusa que a previsão é que durante a noite as condições comecem a melhorar.

De acordo com Victor Prior, cerca das 18h, a Estação Meteorológica registou 161 milímetros de precipitação no Porto Moniz, 115,7 milímetros no Pico do Arieiro, 90 milímetros em Santana, 76 no Pico Alto, 40 milímetros no Funchal e 39 milímetros em Porto Moniz.