Atrás de um antigo convento, a Casa das Freiras “só se descobre depois de lá entrar”

Localizada em Lagos, a Casa das Freiras não tem relação directa com o mar, “mas com a história e com o céu azul”, conta ao P3 Mário Martins, arquitecto responsável pelo projecto. Terminada em 2020, a casa de família particular é de uma arquitectura “que não se esgota, mas vai-se vivendo”. Aproveitando o muro de um antigo convento, Mário Martins evidencia-o através “da contrastante leveza pretendida da casa”.

A casa é um projecto arquitectónico que pretende valorizar a camada histórica da cidade, os factores físicos e a relação com tudo o que a rodeia. Há uma “relação histórica da manutenção do muro e da relação visual com o antigo convento das freiras”, da qual se vê a torre a partir do terraço, conta ao P3 o arquitecto.

Construída à volta do betão, da madeira e do vidro, foi possível criar uma neutralidade “que só se descobre depois de lá entrar”. A casa, acrescenta Mário Martins, tem “um rasgo horizontal que, a poente, banha de luz a sala e abre a vista para a torre da igreja das freiras, que está a uma cota superior”, como é possível verificar através das fotografias de Fernando Guerra.

A casa, que mantém um sentimento mourisco, é de uma “simplicidade enorme”, descreve Mário Martins, que fala da escala muito humana e íntima que torna a vida na casa muito agradável. Para o arquitecto, o maior retorno são fotografias dos pormenores que foram pensados e que só agora estão a ser descobertos, reforçando que “a arquitectura não se esgota no dia em que se termina a casa". “A arquitectura vive-se e eles estão a vivê-la.”

