O Natal é das crianças, menos das que estão em lares

Convém lembrar que as crianças vão para uma instituição de acolhimento porque não têm família, ou porque eram maltratadas pela família, ou ainda porque a família não tem condições emocionais ou financeiras para as guardar. Muitas vezes isto acontece porque o Estado social falha miseravelmente no apoio a estas famílias vulneráveis.

Hoje é dia de Natal, o mais esperado do ano para milhões de crianças. Só que, como tudo na vida, o Natal quando nasce não é para todas. O Tribunal de Oliveira do Bairro confirmou a decisão do Ministério de Público de impedir as crianças acolhidas em lares de infância e jovens de irem passar o Natal a casa.