Explosão de veículo em Nashville foi “acto intencional”

Um veículo explodiu na baixa da cidade norte-americana de Nashville na manhã desta sexta-feira e a polícia disse tratar-se de um “acto intencional”. As autoridades no local afirmaram que três pessoas foram transportadas para o hospital, mas nenhuma delas corria perigo de vida.

“A explosão foi forte, como podem ver”, explicou o porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron, dizendo que a polícia e o FBI estão a investigar o sucedido, numa investigação em “larga escala”. “Acreditamos que a explosão foi um acto intencional”, disse ainda.

As autoridades estavam já a caminho do local depois de terem sido alertados para a presença de um veículo suspeito quando se deu a explosão. Nashville é uma cidade do estado do Tennessee.