Covid-19: México, Costa Rica e Chile começaram a vacinar

O México foi o primeiro país da América Latina a começar a vacinar contra a covid-19. Na véspera de Natal, uma enfermeira de 59 anos foi a primeira a receber a vacina da Pfizer/BioNTech, no dia em que o país registou mais 12.485 novas infecções e 861 mortes.

Com mais de 121 mil mortes, o México é o quarto país em número de mortes de covid-19 (logo a seguir aos EUA, Brasil e Índia).

“Estou um pouco nervosa, mas muito feliz. É o melhor presente que poderia receber em 2020, dá-me mais segurança e mais coragem para continuar na guerra contra um inimigo invisível. Temos medo, mas devemos continuar”, disse Maria Irene Ramírez, de 59 anos, a primeira pessoa vacinada na região.

“Hoje muda definitivamente a perspectiva, hoje temos a esperança de que com a vacina começaremos a combater de maneira muito mais eficaz este inimigo terrível da humanidade”, disse o subsecretário de Saúde, Hugo López-Gatell. O país recebeu um lote inicial de 3 mil vacinas de uma encomenda de um total de 34,4 milhões, a maioria das vacinas precisam de duas doses para garantir imunidade.

Seguiu-se, pouco depois no mesmo dia, o Chile. Uma auxiliar de enfermagem foi a primeira vacinada, também com a vacina da BioNTech/Pfizer, de um lote inicial de 10 mil doses. Tanto o México como o Chile estão a dar prioridade na vacinação aos profissionais de saúde na “linha da frente” contra a covid-19. O Chile regista um total de 16.303 mortes de covid-19.

Já na Costa Rica, os idosos estão incluídos no grupo prioritário (ao lado dos profissionais de saúde), e os primeiros vacinados com o lote inicial de 3000 doses foram uma mulher de 91 anos e um homem de 71, também no dia 24.

A Argentina, pelo seu lado, recebeu 300 mil doses da vacina russa Sputnik V e espera a chegada também de um lote da BioNTech/Pfizer, e deverá começar entretanto a sua campanha.

No Brasil, as notícias sobre a vacinação nos países da região são dadas com uma nota de contraste sobre o próprio país. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o plano de vacinação começará “na melhor das hipóteses, no final de Janeiro. O país registou um total de 189.982 mortes de covid-19.