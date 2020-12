Vinho e bacalhau, a tradição em modo requintado

Carlos Lucas Carlos Rodrigues 2015, um vinho rico, profundo e estruturado que, também pelo longo potencial de envelhecimento, é uma bela homenagem à mais nobre e requintada tradição dos tintos do Dão.

À sua maneira, a família Lucas ajuda a manter viva a mais identitária das tradições portuguesas, associando vinhos e bacalhau para as festas natalícias. Neste caso é até mesmo uma questão de família, já que são os primos, Carlos e Joselito, que se juntam no lançamento dos vinhos e do bacalhau. Produtos que criam e concebem numa versão requintada e quase sumptuosa da tradição.