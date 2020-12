Os Natais no Sud Expresso tinham sempre bacalhau com batatas servido na carruagem-restaurante

Aos 63 anos, Elísio Torres passou mais noites de Natal a trabalhar do que em casa com a família. Cozinheiro nos comboios internacionais, a impiedosa escala não se compadecia com consoadas nem passagens de ano, e era sobre carris, servindo os viajantes que cruzavam a Península Ibérica no Sud Expresso, que este transmontano passava as datas festivas que outros viviam no conforto do lar.