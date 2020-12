Covid-19: mais 70 mortes e 4378 casos. Número de internados é o mais baixo desde 14 de Novembro

Portugal registou esta quinta-feira mais 70 mortes e 4378 novos casos de infecção pelo novo coronavírus — o que corresponde a um aumento de 1,1%. Encontram-se actualmente internadas 2853 pessoas com a doença (menos 137 em relação ao dia anterior), das quais 505 em unidades de cuidados intensivos (menos seis). Há mais de um mês que não havia tão poucas pessoas internadas com covid-19 em Portugal — a 14 de Novembro, havia 2798 pacientes com a doença hospitalizados.

No total, o país contabiliza 6413 óbitos e 387.636 pessoas infectadas desde Março. Embora divulgados no boletim desta quinta-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de quarta-feira.

Segundo os dados que constam do boletim desta quinta-feira, a região Norte soma 1952 novos casos (45% do total de novas infecções) e 28 mortes e Lisboa e Vale do Tejo mais 1271 infectados e 24 óbitos.

Recuperaram da doença mais 4087 pessoas, contabilizando-se agora um total de 312.533 recuperados. Há ainda a registar mais 221 casos activos de infecção, num total de 68.690.

As 70 vítimas mortais identificadas nos dados desta quinta-feira incluem um homem entre os 40 e 49 anos; um homem entre os 50 e 59 anos; quatro homens e duas mulheres entre os 60 e 69 anos; nove homens e seis mulheres entre os 70 e 79 anos; e 19 homens e 28 mulheres (67% das mortes reportadas esta quinta-feira) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos. A taxa de letalidade por covid-19 fixou-se em 1,7%.

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 199.720 casos acumulados desde o início da pandemia. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 124.812 casos; o Centro, com 43.272 casos (mais 810 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 9927 casos (mais 200); e o Algarve, com 6906 infectados (mais 94).

O arquipélago dos Açores regista um total de 1633 casos de infecção (mais 17) e a Madeira contabiliza 1366 casos (mais 34).

O Norte ultrapassou as três mil mortes por covid-19 (3001) desde o início da pandemia, enquanto a região de Lisboa contabiliza um total acumulado de 2220 óbitos. Seguem-se o Centro, com 916 mortes (mais 13), o Alentejo, com 180 óbitos (mais quatro), e o Algarve, com 64 mortes por covid-19. O arquipélago dos Açores mantém-se com um total de 21 óbitos por covid-19 e a Madeira regista 11 vítimas mortais (mais uma).