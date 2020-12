Governo envia quatro pessoas para ajudar camionistas portugueses

O Consulado-Geral de Portugal em Londres enviou uma equipa de quatro pessoas para apoiar no terreno os entre “300 a 400 motoristas” portugueses ― segundo contas da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) ― que estão retidos na fronteira entre França e o Reino Unido, devido ao bloqueio imposto devido aos receios da rápida transmissão de uma nova variante do SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido. Em resposta ao PÚBLICO, fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, detalhou que a equipa levou consigo alimentos e bebidas para apoiar os motoristas portugueses retidos.

A equipa, que já está no terreno, é liderada pelo cônsul-geral adjunto, José Constantino, e incluiu mais três elementos do consulado. De acordo a mesma fonte, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas “já teve a oportunidade de falar ao telefone com motoristas que se encontram no aeroporto de Manston para se inteirar pessoalmente da situação e dos problemas com que se deparam, tendo em vista o apoio a estes nacionais”.

O apoio dado pelo Governo surge depois de algumas críticas, nomeadamente por parte do presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, Pedro Polónio, que esta quarta-feira ao PÚBLICO se queixou da falta de apoio no local. “Estão deixados ao abandono, sem condições nenhumas”, lamentou Pedro Polónio. “Estão a sobreviver por eles próprios e com alguma ajuda que possamos dar ao telefone, o que quer que seja. Dinheiro não há-de faltar, mas o dinheiro no meio do deserto não vale nada, e na prática eles estão no meio do deserto”, assinalou.

Para já, o Governo diz que não é possível indicar quando a situação estará resolvida. Não obstante, o gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas afirma que “as informações recebidas do terreno apontam para progressos visíveis na testagem e escoamento” e acrescenta que “há já conhecimento de motoristas portugueses testados e a caminho do Eurotunel".

Sobre o número de motoristas portugueses não há certezas. “As estimativas são as apresentadas pela ANTRAM, com quem o Governo e as autoridades consulares estão em contacto sobre esta matéria para facilitar a identificação e apoio aos motoristas nacionais”, respondeu o gabinete de comunicação de Berta Nunes.

Apesar de o bloqueio da fronteira de França com o Reino Unido ter sido levantado na quarta-feira, as filas de espera do lado inglês continuam a somar milhares de camionistas, entre os quais estão centenas de portugueses que não poderão passar o Natal em casa. Ainda que tenha sido a sua decisão a que causou mais impacto, o Governo francês não foi o único a fechar portas ao Reino Unido. Entre domingo e esta segunda-feira, dezenas de países (incluindo Portugal) fecharam os seus aeroportos a passageiros britânicos, por períodos que variam entre 48 horas (no caso da República da Irlanda) e quase três semanas (no caso de Itália). A decisão afectou alguns emigrantes portugueses a residir no Reino Unido.