Governo apoia 1350 emigrantes que querem voltar a Portugal

Um ano e quatro meses após o arranque do Programa Regressar ― uma medida lançada ainda na anterior legislatura para incentivar o regresso dos emigrantes portugueses e lusodescendentes que tenham saído do país antes de 2016 ―, o Governo recebeu mais de 2000 candidaturas e já deu luz verde a 1350. No total, os números facultados ao PÚBLICO pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social mostram que o interesse é maior entre a população emigrante mais jovem e qualificada que emigrou durante os anos da crise financeira de 2008 e o período da troika em Portugal. O programa, que deveria terminar no final deste ano, irá ser prolongado, mas o Governo ainda não detalha até quando. Ainda assim, o balanço que faz é positivo.