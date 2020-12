Pais natais em ácido e vacas sagradas: um retrato do Natal em Goa

Em 1961, depois de 450 anos de colonização, Goa deixou de ser portuguesa. Pouco resta, neste Estado indiano, da cultura lusa. Mas entre os poucos elementos que resistem – na arquitectura, na gastronomia ou no comércio – sobressaem as igrejas católicas, ainda usadas por um quarto da população, que permanece cristã. Goa é, por isso, um dos locais onde o Natal é celebrado, na Índia. "Nos anos 90, Goa tornou-se a capital mundial da música trance", pode ler-se no comunicado dirigido ao P3. "Neste época, enquanto os habitantes celebram o Natal, os turistas dançam até cair para o lado. Goa reúne, por isso, uma mistura improvável de hippies reformados, amantes da música trance, vacas selvagens e cães vadios, com sabor a vindaloo, um prato picante que integra a cozinha tradicional goesa."

A série de fotografias tiradas à queima-roupa pelo francês Brice Dossin, reunidas no fotolivro Xmas Vindaloo, editado pela Dewi Lewis, descrevem os encontros do fotógrafo com dezenas de pais natais em ácido, vacas sagradas, stoners, foliões em ecstasy, mestres do ioga, saltimbancos efervescentes, mestres da levitação. Tudo isto sob um ardente e invulgar sol de Verão.