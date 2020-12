Mário e Centeno foram visitar o Parlamento

Mário Centeno foi pela primeira vez ao Parlamento para ser ouvido na qualidade de governador do Banco de Portugal, e confirmou-se aquilo que tinha previsto em Junho: Mário, o governador, tem demasiadas afinidades com Centeno, o ex-ministro das Finanças. Onde vai um, vai o outro também. Mário será sempre criticado pelas falhas de Centeno; as falhas de Centeno terão sempre implicações no trabalho de Mário; e a única pessoa à face da Terra que pode acreditar que Mário e Centeno não se confundem um com o outro é o visconde cortado ao meio. Nem o primeiro-ministro – que decidiu premiá-lo com um lugar para o qual ele tem, em simultâneo, um magnífico currículo e um insanável conflito de interesses – acredita nisso.