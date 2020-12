A chacina da Torre Bela<_o3a_p>

Há terras com má sina, a Torre Bela é uma herdade com tradição em situações complicadas. O que ali agora se passou e já foi denunciado por tanta gente logicamente escandalizada, não foi uma caçada, foi uma chacina de animais silvestres. Passam-se estas coisas assim, mais uma vez, por quê? Por falta de interesse do Estado pela Conservação da Natureza, desde que esta deixou de ser a pedra de toque da qualidade da Política de Ambiente. A caça é uma actividade indispensável à Conservação da Natureza, desde que regulada e praticada com ética e esteve sempre ligada aos Serviços Florestais, como competia, até estes serem extintos por obra e graça dos iluminados do Ambiente que temos tido.

Esperar que o ICN (com um F à frente) tenha controlo sobre o que se passa no território nacional é só para nos fazer rir. Se nem as áreas protegidas são geridas com um mínimo de respeito pelas funções para que foram criadas e quando os guardas florestais passaram a ser agentes da GNR, estamos à espera de quê? Tanto faz autores abalizados escreverem sobre o assunto, como não, nada muda no imobilismo incrustado nas instituições. Por exemplo, escreveu Luísa Schmidt: “Quem olhe para os parques naturais em Portugal hoje lembra-se do livro do filósofo José Gil: os parques naturais vivem num medo essencial de existir”. Agora pensemos que este eficiente Ministério do Ambiente vai, durante os seis meses da Presidência portuguesa da UE, presidir à Política de Ambiente europeia - como dizia atrás, só para nos fazer rir! Esperar uma remodelação de Governo com ministros mais credíveis? Isso sim, quando nem face a um escandaloso crime de Estado houve mexidas, vai agora acontecer com outros titulares?

Fernando Santos Pessoa, Faro

Torre Bela

Presumo que ninguém terá ficado indiferente às chocantes notícias sobre a chacina de mais de 500 veados e javalis na Quinta da Torre Bela na Azambuja. Há 45 anos, trabalhadores agrícolas ocuparam a herdade da Torre Bela, propriedade do duque de Lafões, num episódio marcante da história da Reforma Agrária. Nessa altura as terras da herdade iam dar pão e trabalho, hoje parece que servem de parque recreativo para manifestações de brutalidade e boçalidade, de montarias sem outro objectivo do que matar por prazer. Recuámos meio século.

Pedro Abreu, Lisboa

Uma vergonha

O abate de 540 veados e javalis, num evento de caça turística, realizado na Herdade da Torre Bela, na Azambuja., foi um massacre, não foi caçar, pois os animais não tinham para onde fugir, estavam confinados aos muros daquela propriedade. O primeiro-ministro já há muito tempo que deveria dar uma “vassourada” em alguns ministros - este, o do Ambiente, seria o primeiro.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

​O massacre

A montaria na Quinta da Torre Bela, na Azambuja que originou o abate de 540 javalis, gamos e veados não foi uma incursão de caça, mas sim um autêntico massacre. Os animais não estavam em terreno aberto, visto que a propriedade é murada. Encurralados, não tinham hipótese de fuga. A propriedade com 1700 hectares está prestes a servir para a instalação de uma central fotovoltaica. Como é normal numa república das bananas, o poder político e o ICNF nada sabiam. Vem tarde a revogação da licença de caça da Torre Bela. Se não fossem as publicações nas redes sociais, o abate indiscriminado ficaria no segredo dos corajosos caçadores.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

(Ab)usemos das bibliotecas públicas!

Para suportar o Natal, até aos Reis, esta semana já pedi aos bibliotecários da cidade para me tirarem das estantes Óscar Lopes (Entre Fialho e Nemésio), Rilke/Paulo Quintela (Os Cadernos de Malte Laurids Brigge) e o primeiríssimo Livro de Crónicas de Lobo Antunes, de resto, este último título com textos ligados também aos tempos em que PÚBLICO tinha uma boa revista de domingo, que, hoje, tristemente, não tem (já agora, a propósito de leituras, deixo este recado natalício para o senhor Provedor do Leitor). As bibliotecas públicas, praticamente os únicos redutos de democracia cultural (quiçá os verdadeiros sítios de democracia tout court, onde livremente entram o doutorando e o sem-abrigo, o catedrático e o trabalhador precário, o reformado rico e o pensionista mais pobre, o jornalista e o operário), podem tornar-se locais profundamente fechados e elitistas com todas as restrições derivadas desta pandemia que nos desatina. Mas não podemos desistir. Com vírus ou sem vírus, este mundo não pode ser só para alguns. Os livros, a leitura, os jornais e todos os bens culturais - bens de primeiríssima necessidade - não podem ser só para os mesmos de sempre.

Nelson Bandeira, Porto