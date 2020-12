UE e Reino Unido anunciam acordo sobre a parceria pós-“Brexit”

O Reino Unido e a União Europeia fecharam esta quinta-feira os termos da sua nova parceria económica e política e deram por concluídas as negociações dias antes de se esgotar o prazo do período de transição do “Brexit”. O acordo não elimina completamente a incerteza com que se confrontam os agentes económicos dos dois lados do Canal da Mancha, mas evita o cenário de maior disrupção e instabilidade nas fronteiras no dia 1 de Janeiro de 2021.