“Brexit”: Costa saúda acordo comercial e destaca permanência de “importante parceiro”

O primeiro-ministro português, António Costa, saudou o acordo comercial pós-"Brexit" alcançado esta quinta-feira entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, numa nota publicada na rede social Twitter, e destacou a permanência de um “importante parceiro”.

“Saúdo vivamente o acordo alcançado com o Reino Unido que regerá a relação com a UE a partir de 1 Janeiro. O [Reino Unido] permanecerá, além de nosso vizinho e aliado, um importante parceiro”, publicou António Costa na sua conta oficial do Twitter.

Já a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o seu Governo vai examinar o documento em detalhe, mas espera que seja possível aprová-lo rapidamente. “Não vamos começar do zero, a comissão manteve os Estados membros informados durante todo o processo de negociação, por isso vamos conseguir avaliar rapidamente se a Alemanha pode apoiar os resultados das negociações de hoje”, acrescentou, citada pela Reuters.

O acordo será discutido numa reunião virtual do Governo alemão a 28 de Dezembro, esclareceu a chanceler.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, destacou que “a unidade e a força da Europa compensaram”. No Twitter, Macron disse que “o acordo com o Reino Unido é essencial para proteger os nossos cidadãos, os nossos pescadores, os nossos produtores – vamos assegurar-nos de que é esse o caso”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, Simon Coveney, disse à Newstalk radio: “temos finalmente a certeza de que há um acordo que na minha opinião protege a Irlanda tanto quando poderíamos ter esperado”.

"Acordo histórico"

O primeiro-ministro português deixou, ainda, um agradecimento à presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, ao responsável da CE pelas negociações com Londres, bem como a toda a equipa negociadora da União Europeia “pelo intenso trabalho”.

Da presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa escreveu uma nota congratulando-se com o “acordo histórico hoje concluído para regular as futuras relações entre a União Europeia e o nosso mais antigo aliado, o Reino Unido”.

A União Europeia e o Reino Unido chegaram esta quinta-feira a um acordo comercial pós-"Brexit", anunciado a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

“Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado”, anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.

A uma semana do final do período de transição para a consumação do “Brexit" e da saída do Reino Unido do mercado único, o bloco europeu e Londres evitaram assim um divórcio desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá a relação futura.