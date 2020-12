Três propostas florais de Gabriela Manela a pensar nesta época festiva

Vive há quatro anos em Lisboa e depois de ter mudado de vida decidiu abrir uma loja a que chama “boutique floral”. Ali não faz apenas os tradicionais arranjos mas também conversa com os clientes para perceber quais são os seus desejos. A brasileira Gabriela Manela gosta de conhecer pessoas e quer que a sua loja seja um espaço onde se possa ir, beber um café e conversar.

Por estes dias, faz coroas e arranjos para decorar a casa nesta época festiva, mas tudo começou, há dois anos, quando no seu atelier recebia noivos que a procuravam para fazer o bouquet da noiva e o arranjo de lapela do noivo, ou a decoração da igreja e do local de recepção dos convidados. Pelo trabalho que faz e os estudos que fez, Gabriela Manela não se vê como uma florista tradicional, antes como uma designer floral. Depois de se ter licenciado em gestão hoteleira no Brasil, apaixonou-se pelo mundo das flores, tendo estudado em Inglaterra e na Bélgica. Foi aluna do mestre belga Daniel Ost, conhecido arquitecto de jardins.

Ao PÚBLICO, Gabriela Manela deixa três sugestões de arranjos para festejar os dias que se aproximam (ver fotogaleria em cima).