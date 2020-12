As falhas de centímetros que custam milhares de euros na ferrovia

Neste Sobre Carris debatemos o alegado desconhecimento do gestor de infra-estruturas das medidas do canal ferroviário na linha de Cascais e o problema com a altura das plataformas passageiros na renovação da linha do Minho e na estação de Alcântara-Terra, em Lisboa. Neste episódio falamos ainda sobre a modernização do troço Lagos-Tunes, no Algarve, e a política comercial da CP para a linha do Oeste.​

