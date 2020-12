Um vírus, muitas variantes, em Portugal e no Reino Unido. O que é que está a acontecer?

Nos últimos dias assistimos a uma escalada de atenção dada a uma variante do coronavírus SARS-CoV-2 detectada no Reino Unido e que levou vários países a impor restrições a viagens e voos para cidadãos oriundos da região. O que é uma variante do vírus? Que impacto tem nos testes? E nas vacinas?

"Os vírus sofrem mutações com o tempo. É natural e expectável", esclarece Tedros Adhanom, director-geral da Organização Mundial de Saúde. Também em Portugal já foram detectadas a circular algumas variantes do vírus, diferentes da que predominou durante a primeira vaga.

