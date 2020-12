PAN quer que vítimas de mutilação genital não fiquem “fora do radar”

A mutilação genital feminina (MGF) é uma prática que afecta milhares de meninas e mulheres residentes em Portugal, mas o país ainda está longe de erradicar esta prática do seu território. “Continuamos aquém do cumprimento estabelecido, quer ao nível do conhecimento quer ao nível de estratégias eficazes para o seu combate”, lê-se num projecto de resolução do PAN, que foi aprovado na semana passada na comissão de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias e aguarda discussão em plenário da Assembleia da República.