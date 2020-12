Ministro do Ambiente diz que ICNF identificou promotores e caçadores que participaram na “chacina” na Torre Bela

O ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, recusou, em declarações à TSF, associar a matança de 540 animais, veados e javalis, na Quinta da Torre Bela, na Azambuja, ao facto de se estar a planear a instalação de uma central fotovoltaica no local.

Relembrou que o próprio promotor da central fotovoltaica já repudiou o sucedido, sublinhando que os responsáveis são os proprietários da quinta e os caçadores que participaram naquilo que considerou uma “chacina”.

O ministro disse que o Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta (ICNF), esteve na terça-feira no local e que identificou os proprietários, assim como os caçadores e que entregou essa informação ao Ministério Público.

João Pedro Matos Fernandes também disse que “uma parte muito significativa, ou mesmo todos os animais mortos”, foram levados para Espanha para consumo.

O governante sublinhou ainda que “é inevitável que, para instalar uma central fotovoltaica, que tem um ganho ambiental evidente que é o da descarbonização, é preciso muitas das vezes transformar o território”.

Porém, garante que não vê nenhuma relação entre a “chacina” e o projecto. “Não há relação. No espaço em que vai ser instalada a central fotovoltaica não podem existir, por exemplo, javalis, ou cabras. Temos uma em Castelo de Vide em que podem existir ovelhas. As ovelhas convivem perfeitamente”, explicou, acrescentando que o que está no estudo de impacte ambiental (EIA) passava pela retirada dos animais.

O estudo de impacte ambiental está em fase de consulta pública e tem a data de Julho de 2020. De facto o referido estudo, consultado pelo PÚBLICO, fala da existência de animais de caça, e refere que “será necessário encontrar uma solução para estes animais, dado que futuramente deixarão de ter habitat adequada dentro da Tapada, na zona que ficará ocupada pelos painéis”.

Indica ainda o estudo que: “da avaliação preliminar efectuada, verificou-se que os veados e gamos em causa são espécies não interessantes do ponto de vista de conservação pois possuem uma genética que não corresponde às espécies ibéricas, e como tal, não poderão ser introduzidos em espaços abertos (libertados em zonas de serra). Está a ser ponderada uma solução alternativa da sua transferência para uma outra herdade (vedada) da mesma proprietária, em alternativa a uma solução mais drástica de extermínio desta população através de sucessivas acções cinegéticas. Nesta fase estão a ser avaliadas as várias soluções, as quais, durante a elaboração do EIA, serão apresentadas ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a fim de se aferir qual a solução considerada mais adequada”.

Porém, no mesmo documento também é reconhecido que o proprietário do terreno tem feito caçadas para reduzir a presença destes animais: “Salienta-se também que a área de estudo constitui um couto de caça. Desta forma, ocorrem aí elevados números de grandes espécies cinegéticas, como Javalis (Sus srofa), Veados (Cervus elaphus) e Gamos (Dama dama). Importa a este respeito referir que, face à expectativa da instalação destas Centrais Fotovoltaicas, a proprietária da Quinta da Torre Bela tem vindo a desenvolver acções cinegéticas com maior regularidade, estando o efectivo destes animais vindo gradualmente a ser reduzido”, lê-se, acrescentando que “têm também sido transferidos animais para a zona adjacente à área de implantação das Centrais Fotovoltaicas que se localiza a nascente, prevendo-se que à data da instalação do Projecto já não existam animais de grande porte na zona”.