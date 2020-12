Covid-19: há mais 89 mortes e 4602 casos — o valor mais alto da última semana

Portugal registou nesta quarta-feira mais 89 óbitos e 4602 novos casos de infecção pelo novo coronavírus — o que corresponde a um aumento de 1,2%. Este é o maior aumento diário da última semana, depois de na passada quarta-feira, 16 de Dezembro, terem sido registados mais 4720 infectados. Além disso, há nove dias que não se registavam tantas mortes por covid-19 em 24 horas (a 14 de Dezembro, foram reportados 90 óbitos). A taxa de letalidade por covid-19 em Portugal fixou-se em 1,7%.

No total, o país contabiliza 6343 óbitos e 383.258 pessoas infectadas desde Março. Embora divulgados no boletim desta quarta-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de terça-feira.

Segundo os dados que constam do boletim desta quarta-feira, a região norte soma 1811 novos casos (39% do total de novas infecções) e 32 mortes. Os contágios em Lisboa e Vale do Tejo voltaram a aumentar, com a região a registar mais 1467 infectados e 40 óbitos. Desde 11 de Abril (dia em que foram reportados 1618 casos em LVT) que a região da capital não registava um número tão alto de novas infecções.

Recuperaram da doença mais 3621 pessoas, contabilizando-se agora um total de 308.446 recuperados. Há ainda a registar mais 892 casos activos de infecção, num total de 68.469.

Encontram-se internadas 2990 pessoas com a doença (menos 105 — a maior diminuição dos últimos 11 dias), das quais 511 em unidades de cuidados intensivos (mais três).

As 89 vítimas mortais identificadas nos dados desta quarta-feira incluem um homem e uma mulher entre os 50 e 59 anos; três homens entre os 60 e 69 anos; 15 homens e sete mulheres entre os 70 e 79 anos; e 22 homens e 40 mulheres (70% das mortes reportadas esta quarta-feira) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos.

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 197.768 casos acumulados desde o início da pandemia. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 123.541 casos; o Centro, com 42.462 casos (mais 791 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 9727 casos (mais 322); e o Algarve, com 6812 infectados (mais 151). Há mais de um mês que as regiões do Alentejo e do Algarve não reportavam tantos novos casos, depois de o Alentejo ter registado mais 325 infecções e o Algarve 219 a 16 de Novembro.

O arquipélago dos Açores regista um total de 1616 casos de infecção (mais 22) e a Madeira contabiliza 1332 casos (mais 38).

O Norte é também a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total acumulado de 2973. A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 2196 óbitos, seguindo-se o Centro, com 903 mortes (mais 14), o Alentejo, com 176 óbitos (mais três), e o Algarve, com 64 mortes por covid-19. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira não reportaram nesta quarta-feira nenhuma vítima mortal, mantendo-se com um total de 21 e dez óbitos por covid-19, respectivamente.